Toronto / Frankfurt 28.09.2021 - Aurora Cannabis hat ein schwieriges Quartal abgeschlossen, die Umsätze sind zurückgegangen. Die Profiteer-Empfehlung AMP meldet eine exklusive Kooperation mit Tilray.



Aurora Cannabis hat gestern Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt. Die Zahlen wurden mit Spannung erwartet, da das Unternehmen die Vorlage der Zahlen verschoben hatte.





Im vierten Geschäftsquartal hat Aurora Cannabis einen Nettoverlust von 134 Mio. CAD gemeldet, vor einem Jahr stand noch ein Minus von 1,8 Mrd. CAD. Der Nettoumsatz ging von 72,1 Mio. CAD auf 54,8 Mio. CAD zurück.Aurora Cannabis hat in den letzten beiden Geschäftsjahren erhebliche Umwürfe hinnehmen müssen. Eine neue Führungsebene hat nun aber begonnen, das Ruder herumzureißen. So soll sich Aurora Cannabis künftig auf das Geschäft für medizinisches Cannabis konzentrieren. Der CEO Miguel Martin teilte mit, dass man über den strategischen und finanziellen Fortschritt erfreut sei. Der Umsatz mit medizinischem Cannabis, die Straffung der Ausgaben und die Stärkung der Bilanz sei ebenfalls erfreulich. Die Einsparungen sollten einen klaren Weg aufzeigen, um ein positives bereinigtes EBITDA erreichen zu können.AMP wird exklusiver Marketingpartner für AphriaDie Profiteer-Empfehlung AMP Alternative Medical Products wird künftig der exklusive Marketingpartner für den kanadischen Cannabiskonzern Tilray. Im Rahmen der Vereinbarung wird AMP der alleinige Marketingpartner für nach Deutschland importierte und hier produzierte Produkte der Marke Aphria.Die Vereinbarung zwischen AMP und Tilray basiert auf einer Liefer- und Marketingvereinbarung zwischen AMP und CC Pharma, einer Tochter von Tilray. AMP ist damit in der Lage einen vollständigen Katalog an medizinischen Cannabisprodukten anzubieten, die Ärzten verschreiben können. Dieser Katalog, sowie weitere medizinische Cannabisprodukte, sind über Tilrays Vertriebsnetz erhältlich, das 13.000 Apotheken umfasst.Daneben wollen AMP und Tilray Fortbildungsseminare für Ärzte veranstalten, welche dazu genutzt werden sollen, um Apotheker, Ärzte und medizinische Fachkräfte weiterzubilden. AMP will im Rahmen dieser Seminare Informationen über seinen Produktkatalog bereitstellen.Dr. Stefan Feuerstein, President und Director von AMP, sagte, Ärzte werden zunehmend mit Aphria als medizinische Cannabismarke vertraut werden, da es die einzige in Deutschland angebaute medizinische Cannabisblüte ist, die für Patienten verfügbar ist. Feuerstein sagte weiterhin, dass Tilray AMP ausgewählt habe, da das Unternehmen sich verpflichtete, Großstädte, Kleinstädte und ländliche Regionen abdecken zu wollen, so dass alle Patienten Zugang zu den Medikamenten haben.Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3of3XUdAMP Alternative Medical Products Inc. (WKN: A2QNUQ) ist vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen und vor allem der kommenden Weichenstellungen günstig bewertet. Dies haben auch strategische Investoren erkannt, die bei der jüngsten Kapitalerhöhung einen deutlichen Aufschlag akzeptierten. Wohin es mit AMP Alternative Medical Products Inc. (WKN: A2QNUQ) geht und welche Rolle Tilrays Tochtergesellschaft CC Pharma dabei spielt, lesen Sie hier:https://bit.ly/3iwFTqh