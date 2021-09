TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag nach den Vortagesverlusten wieder gefangen. Während die meisten größeren Handelsplätze nur geringe Kursbewegungen verzeichneten, ging es in Australien deutlich nach oben.

Nach Verlusten zum Auftakt habe sich die Lage im Handelsverlauf verbessert, beschrieb Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda die Entwicklung in Fernost. Dazu hätten Nachrichten aus den USA beigetragen: Der US-Kongress will einen drohenden Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte abwenden. An diesem Donnerstag soll zunächst im Senat über eine Übergangsfinanzierung für die Regierung bis Anfang Dezember abgestimmt werden. Ein Votum im Repräsentantenhaus könnte kurz danach folgen, um die Budgetregelung schließlich noch kurz vor Ablauf einer entscheidenden Frist um Mitternacht in Kraft zu setzen.