Cloudflare bringt Zero-Trust-Sicherheit direkt zu den Unternehmen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das dabei hilft, ein besseres Internet zu schaffen, gab heute bekannt, dass es sein Netzwerk auf symbolträchtige Gebäude wie den Salesforce Tower in San Francisco, den Willis Tower in Chicago, den John Hancock Tower in Boston und 30 Hudson Yards, 4 Times Square & 520 Madison in New York ausweiten wird, sowie die geplante weitere Expansion in Tausende anderer Bürogebäude und Mehrfamilienhäuser weltweit. Diese starke Expansion wird es Unternehmen ermöglichen, sich von Büros und Co-Working-Spaces aus einfach mit dem Cloudflare-Netzwerk zu verbinden, anstatt auf teure, unflexible Hardware-Lösungen angewiesen zu sein. Jetzt haben Unternehmen eine zusätzliche Möglichkeit, sich mit der Cloudflare One-Suite der SASE-Sicherheitslösungen zu vernetzen, um Mitarbeiter über alle in einer hybriden Arbeitslandschaft verwendeten Geräte, Anwendungen und Netzwerke hinweg zu schützen und zu vernetzen.

„Niemand weiß genau, wie die Zukunft der Arbeit für die einzelnen Unternehmen aussehen wird, aber wir wissen, dass sie flexibler sein wird“, sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Unternehmen sollten keine Abstriche bei der Sicherheit machen müssen, um ihren Mitarbeitern zu helfen, produktiv zu sein, egal ob sie im Büro, zu Hause oder unterwegs sind. Eine Zero-Trust-Lösung ist die einzige Möglichkeit für Unternehmen, auf alle Situationen vorbereitet zu sein. Erfolgreiche Unternehmen brauchen die leistungsfähigste, zuverlässigste und sicherste Konnektivität, ganz gleich, wo sie tätig sind.“

Seit Beginn des modernen Internets haben Unternehmen teure und hardwareintensive Büronetzwerke unterhalten. Noch nie hat sich diese Investition weniger ausgezahlt als im Zuge der COVID-19-Pandemie – und die hybride Zukunft der Arbeit wird die hohen Kosten für die Wartung und Sicherung dieser veralteten Infrastruktur nur noch verschlimmern.

Hinzu kommt, dass diese bestehenden Netzwerke nicht dafür ausgelegt sind, Mitarbeiter über alle ihre Geräte, Netzwerke, Anwendungen und Arbeitsorte hinweg zu schützen. Mit der direkten Verbindung zum Netzwerk von Cloudflare sparen Unternehmen die Zeit und die Kosten für die Identifizierung, Verwaltung und Sicherung ihrer eigenen Hardware. Diese Erweiterung des Cloudflare-Netzwerks erleichtert es Unternehmen jeglicher Größe, die Lösungen für Zero Trust und SASE (Secure Access Service Edge) einzusetzen, um Mitarbeiter unabhängig von ihrem Arbeitsort miteinander zu vernetzen und zu schützen.