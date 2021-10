Seite 2 ► Seite 1 von 5

Hamburg (ots) -- Krisengewinner: Umsatzplus im Lebensmitteleinzelhandel von 5,3 % in Europa und+7,9 % in Deutschland im Jahr 2020, Wachstum setzt sich 2021 fort, wenngleichetwas langsamer- Bitterer digitaler Nachgeschmack: Neue Verbrauchergewohnheiten und zunehmenderOnline-Handel drücken auf die Margen- Jedes Prozent der Lebensmittelverkäufe, das sich ins Internet verschiebt,gefährdet schätzungsweise 13,6 Mrd. EUR Umsatz in Europa (Deutschland: 2,4Mrd. EUR) und zwischen 500 Mio. EUR bis zu 1,9 Mrd. EUR Gewinn (Deutschland:87-324 Mio. EUR)- Neue Gewohnheiten und Player wirbeln Branche durcheinander - durchdachteE-Commerce-Strategie gefragt, passende Partnerschaften hilfreichDie europäischen und deutschen Lebensmitteleinzelhändler gehören mit einemsatten Umsatzplus im Jahr 2020 von 5,3 % in Europa [1] und sogar 7,9 % inDeutschland zu den Profiteuren der Covid-19-Pandemie. Allerdings hinterlässt derzunehmende Anteil des Onlinehandels auch nachhaltig Spuren bei den Margen. DiePandemie hat den Übergang zum elektronischen Handel in Europa um vier bis fünfJahre beschleunigt, insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel: In den fünfwichtigsten Märkten liegt der E-Commerce-Anteil jetzt zwischen 3 % (Deutschland,Spanien) und 11 % (Großbritannien) des Lebensmittelumsatzes. Zu diesem Schlusskommt die aktuelle Studie des weltweit führenden Kreditversicherers Euler Hermeszum europäischen Lebensmitteleinzelhandel.Krisengewinner Lebensmitteleinzelhandel: Umsatzplus - aber bittere Beinote durchE-Commerce"Der Lebensmitteleinzelhandel gehört ganz eindeutig zu den Krisengewinnern",sagt Aurélien Duthoit, Branchenexperte für den Einzelhandel bei Euler Hermes."Mehr Mahlzeiten zu Hause und der florierende Verkauf von Haushalts- undKörperpflegeprodukten haben zu einem satten Umsatzplus in ganz Europa geführt.Doch es ist nicht alles Gold , was glänzt. Denn die Zunahme beim Onlinehandeldrückt auf die Margen und hinterlässt einen bitteren digitalen Beigeschmack."Die positive Entwicklung beim Umsatz setzt sich auch 2021 fort, wenngleich mitder schrittweisen Wiedereröffnung von Bars und Restaurants etwas langsamer. Imersten Halbjahr 2021 verzeichneten die europäischen Lebensmitteleinzelhändler+2,4 % mehr Umsätze, die deutschen sogar +3,6 %. Im gleichen Zeitraum ist dieNutzung des elektronischen Handels für Lebensmittel in Europa sprunghaftangestiegen - und das dürfte sich fortsetzen.Online-Trend: 13,6 Mrd. EUR Umsatz und bis zu 1,9 Mrd. EUR Gewinn in Gefahr"Die Verbrauchergewohnheiten haben sich durch die Pandemie nachhaltig geändert",