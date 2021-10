JPMORGAN stuft HEIDELBERGCEMENT AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns dürfte auf bereinigter Basis um 7 Prozent gesunken sein, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 18:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 00:15 / BST