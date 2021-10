Edelmetall-Hausse sollte bald die zweite Stufe zünden

Trendwenden und große Trends bei Silber und Gold kündigen sich in der überwältigenden Zahl der Fälle in der Silber/Gold-Ratio an. Sie bezeichnet die Relation der beiden Preise zueinander. Ein Bullenmarkt (steigende Preise) werden dabei mit einem niedrigen Ratiowert angezeigt. "Niedriger Wert" bedeutet konkret, dass Silber vergleichsweise günstig gegenüber Gold ist. Laienhaft gesagt: Wenn der Silberpreis sehr oft in den Goldpreis passt und ich viele Silber-Anteile brauche, um einen Anteil Gold kaufen zu können, stehen die Edelmetalle vor einer Rallye. Im Chart habe ich diese Indikationen mit den grün-gestrichelten Linien markiert. Aktuell liegt genau solch ein Signal wieder vor.

1990: Der Goldpreis lief seitwärts, schwankte 10-15% nach unten, und auch nach oben 2003: Der Goldpreis stieg binnen drei Jahren von 356 auf über 700$ und legte somit 100% zu 2008: Gold stieg von 720$ auf 1924 $ binnen weniger als 3 Jahren an (150%) 2016: Gold legte nur 10% zu, sank aber auch nie mehr nennenswert unter das Signalniveau 2018: Gold stieg von 1200$ auf knapp 2080 $ binnen 2 1/2 Jahren an (über 50%)

Auf der Shortseite liefert das Verhältnis Silber vs. Gold ebenfalls eine gute Orientierung:

1987: von 460 fiel Gold binnen der nächsten 3 Jahre auf 370 $ (-20%) 1998: binnen 12 Monaten sank der Preis von 303 auf 252 $ (-15%) 2011: von damals 1450 $ fiel Gold bis Ende 2015 auf knapp 1000$ (ca. -30%) - Es gab zwischenzeitlich zwar einen Schlenker bis 1924$, aber auch hier war das Frühwarnsystem "Silber/Gold-Ratio" ein smarter Investment-Ratgeber.

Aktuell liegt wieder ein Ratio-Signal vor, wie man sehen kann. Es lässt einen kräftigen Anstieg des Goldpreises, aber auch des Silberpreises erwarten. Silber performt aus diesen Situationen heraus langfristig den Goldpreis meist out. Dazu aber in einer separaten Kolumne in Kürze mehr.

Ich kaufe derzeit verstärkt klassische Optionsscheine auf Gold, speziell folgenden Call auf Gold von Morgan Stanley:

Markt: Gold

Typ: Call Optionsschein

WKN: MA57ZX

Basis: 1625$

Laufzeit: 17.6.22

Die Basis ist mit 1625 Dollar konservativ gewählt, und mit einer Laufzeit von gut 9 Monaten ist auch ein zeitlicher Spielraum gegeben. Gegenwärtigt weist der Call einen Hebel von 8 auf. Da hier keine Barrieren in Form von K.O.-Schwellen enthalten sind, bevorzuge ich in solchen Ausgangssituationen klassische Optionsscheine gegenüber Turbos oder Mini Futures.