Die Energiekrise eskaliert weiter - europäisches Erdgas gestern mit einem Anstieg von mehr als 20%, aber auch in denUSA steigen die Preise so hoch wie seit dem Jahr 2013 nicht mehr. Darauf reagieren nun die Anleihemärkte - die 10-jährige US-Anleihe steigt auf 1,57% und setzt so die US-Futures unter Druck. Ist damit schon wieder Schluß mit der gestrigen Rally der Aktienmärkte? Eines ist klar: die Energiekrise wird aufgrund der leeren Lager nicht so schnell vorbei gehen und so den Druck auf die Energiepreise hoch halten. Damit ist ddie Inflation alles andere als "transitory", die Notenbanken müssen reagieren und die Geldpolitik schneller straffen. Dahere ist "die Kuh noch lange nicht vom Eis"..

