Aktienkurs viel zu günstig und jährliche Dividendenrendite peilt 5% jetzt an. Wir erwarten weiter steigende Quartalsdividenden!

Das Management von Caledonia Mining hat es schon wieder getan! Am 4. Oktober 2021 verkündete man eine weitere Dividendenerhöhung um 8% auf nun 14 US-Cent, gegenüber der letzten Quartalsdividende von 13 US-Cent, die im Juli 2021 gezahlt wurde. Es ist damit die siebte Erhöhung in den letzten zwei Jahren, die das anhaltendes Management-Vertrauen in die Geschäftsaussichten widerspiegelt. Diese Dividende entspricht einem Anstieg von 104 Prozent seit Oktober 2019.

Der erwartete Produktionsanstieg nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des Zentralschachts Anfang 2021, der aktuelle Goldpreis und die gute Kostenkontrolle stimmen den Vorstand zuversichtlich, die Dividendenausschüttung auch in Zukunft stetig erhöhen zu können und darüber hinaus Mittel für Investitionen in neue Projekte bereitzustellen, einschließlich der Explorationsprojekte in Maligreen und Connemara North, die letzten Monat bzw. Ende 2020 angekündigt wurden. Der Fokus wird weiterhin auf einem Gelichgewicht zwischen der Rückgabe von Geld an die Aktionäre und Investitionen in das Wachstum des Unternehmens liegen.

Bereits am 23. September konnte Caledonia Mining eine Neuakquise veröffentlichen, indem es eine Vereinbarung über den Kauf der Bergbaurechte auf dem Projekt Maligreen mit Pan African Mining für einen Gesamtbetrag von 4 Mio. US-Dollar in bar abgeschlossen hat. Das Projekt befindet sich im Bergbaudistrikt Gweru in den Midlands von Simbabwe und besitzt eine Gesamtfläche von 550 Hektar. Darauf zu finden sind zwei historische Tagebaubetriebe, in denen zwischen 2000 und 2002 etwa 20.000 Unzen Gold aus Oxiden abgebaut wurden. Zum 31. August 2021 beherbergt Maligreen schätzungsweise eine NI 43-101-konforme abgeleitete Mineralressource von 940.000 Unzen Gold in 15,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,88 Gramm Gold pro Tonne. 76 % der abgeleiteten Mineralressource liegen in einer Tiefe von weniger als 220 Meter, was auf das Potenzial für einen Tagebaubetrieb hinweist.

Maligreen ist ein bedeutendes Brachflächenexplorationsgebiet, auf dem in den letzten 30 Jahren folgende bedeutende Explorations- und Evaluierungsarbeiten durchgeführt wurden:

Geschätzte 60.000 Meter Diamantkern- und Perkussionsbohrungen

3,5 Tonnen metallurgische Massenversuche

Aeromagnetische und geophysikalische Bodenuntersuchungen

Caledonia plant, über einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten Bohrungen auf zunächst 4.800 Metern zu geschätzten Kosten von 1,6 Millionen US-Dollar durchzuführen, um das Verständnis der bestehenden Ressource zu verbessern und das Potenzial für einen Bergbaubetrieb zu bewerten. Diese Transaktion ist ein wichtiger nächster Schritt bei der Verfolgung der Strategie von Caledonia, ein Multi-Asset-Goldproduzent in Simbabwe zu werden, einem der letzten Goldgebiete in Afrika. Maligreen einer der bedeutendsten Explorationsmöglichkeiten in Simbabwe und verfügt über ein beträchtliches Potential!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1