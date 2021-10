Wenn auch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben – das Thema Zahlungsunfähigkeit der USA ist zumindest für die nächsten zwei Monate vom Tisch.

Ask 9,96

Ask 9,96

Ask 10,39

Ask 10,39

Außerdem hat sich die Lage am Energiemarkt nach dem wochenlangen Anstieg der Preise zunächst etwas beruhigt. Beide Themen dürften allerdings vom heute um 14:30 Uhr veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht in den Hintergrund gedrängt werden. Die Anleger hoffen hierbei auf etwas schlechtere Daten, könnten sie doch die amerikanische Notenbank davon abhalten, bereits im November mit der Drosselung ihrer Anleihekäufe zu beginnen.

Ein Aufschub in dieser Angelegenheit von einem oder zwei Monaten wäre für die Börsen zwar einerseits ein positives Signal, dürfte aber andererseits die Inflationsgefahren weiter erhöhen. Deshalb könnte ein baldiger Start Tatsachen schaffen und zeigen, dass die Fed die Inflation ernst nimmt und weiterhin alles im Griff hat. Zu schwach sollten die Zahlen auch deshalb nicht ausfallen, um nicht gleich wieder Sorgen vor einer Konjunkturabschwächung aufkommen zu lassen.

An der Frankfurter Börse haken die Anleger den Test der 200-Tage-Linie im Deutschen Aktienindex zunächst als erfolgreich ab und steigen wieder ein. Nach dem Tanz auf der Rasierklinge in den vergangenen Tagen hat sich der Markt allerdings zunächst eine Verschnaufpause verdient. Solange der DAX die Woche über der 15.000er Marke beendet, brennt aus technischer Sicht nichts an. Ein erneuter Bruch der Unterstützung könnte allerdings eine unruhige kommende Handelswoche ankündigen.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.