Bayer: Geplanter Milliarden-Deal könnte den entscheidenden Impuls geben! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.10.2021, 17:48 | | 18 0 10.10.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bayer-Aktionäre haben derzeit endlich mal wieder Grund zur Freude. Die Aktie konnte in den vergangenen Tagen zulegen. Gleichzeitig erreichte Bayer vor einem US-Gericht seinen ersten Sieg in den unsäglichen Glyphosat-Rechtsstreiten. Jetzt sickert die nächste Sensationsnachricht durch, die durchaus das Potenzial hat, Bayer richtig nach vorne zu schieben. Anmerkung der Redaktion: Welche Chancen hat Bayer an der Börse? Und wie groß ist das Risiko? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier. Denn wie soeben bekannt wurde, plant Bayer den Verkauf seiner Sparte Environmental Science Professional (ESP). Rund zwei Milliarden soll der Verkauf in die Kassen spülen, zumal erste Finanzinvestoren als Käufer bereits bereitstünden. Das könnte dem Aktienkurs zu einem wichtigen Meilenstein verhelfen… Immerhin notiert der Kurs mit knapp unter 48 Euro derzeit exakt im Bereich der Hochs der vergangenen 10 Wochen. So war die Aktie einige Male am Anstieg über diese Hürde gescheitert, könnte jetzt allerdings mit dem Rückenwind aus diesem Deal den finalen Schritt machen… Doch wie wahrscheinlich ist ein Durchbruch? Und wie geht es für die Aktie dann weiter? Wo liegen die Risiken und wie groß sind die Gewinnchancen? Antworten auf all diese Fragen finden Sie in unserem brandneuen eBook, das Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos abrufen können.Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.

