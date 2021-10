Kann sich die Siemens-Aktie nach den bekräftigten Kaufempfehlungen wieder auf 144 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) geriet nach ihrem Allzeithoch vom 17.9.21 bei 151,86 Euro ordentlich unter Druck. Im frühen Handel startete die Aktie mit einem Minus von einem Prozent im Bereich von 136,40 Euro in die neue Handelswoche.

In der Erwartung eines starken Ergebnisses und eines günstigen Ausblicks für das nächste Jahr bekräftigten etliche Experten mit Kurszielen von bis zu 177 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens-Aktie. Kann sich die Siemens-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 144 Euro, dem Niveau vom 30.9.21, erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.