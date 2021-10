BERLIN (dpa-AFX) - Die Fußball-Übertragung vom Nations-League-Finale war kein Quotenerfolg. Den 2:1-Sieg des Weltmeisters Frankreich gegen Spanien sahen am Sonntag in der ARD nur 3,25 Millionen Menschen im Fernsehen. Das entspricht nach Angaben des Senders einem Marktanteil von 11,8 Prozent. Der sonst auf diesem Sendeplatz laufende "Tatort" hat fast immer mehr als doppelt so viele Zuschauer. Zum Vergleich: Das EM-Endspiel zwischen Italien und England hatten Mitte Juli 20,90 Millionen Menschen im ZDF geschaut./mrs/DP/men