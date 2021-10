Bei der m:access-notierten aifinyo AG ist heute das öffentliche Angebot im Rahmen der Kapitalerhöhung gestartet. Bis zum 29. Oktober können Anleger die Aktien des Fintech-Unternehmens zu einem Preis von 34,15 Euro zeichnen. Im Tradegate-Handel notieren aifinyos Aktien am Vormittag bei 34,80 Euro.„Im Anschluss an die Kapitalerhöhung werden die jungen Aktien mit den bestehenden Aktien zusammengelegt”, so das Unternehmen am ...