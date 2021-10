Bermuda Virtual Tech Summit 2021 startet morgen

BDA CEO David Hart (Photo: Business Wire)

Der diesjährige Gipfel – rund um das Thema Transformation der digitalen Landschaft – bietet einen spannenden Zeitplan mit zum Nachdenken anregenden Panels mit globalen Technologieführern.

David Hart, CEO von BDA, sagte: „Im Namen der BDA sind wir stolz, diese dreitägige Veranstaltung mit 79 Referenten auf 23 Panels anbieten zu können. 63 lokale und internationale Unternehmen nehmen daran teil, zusammen mit 12 BDA-Sponsoren und -Partnern, die die Veranstaltung unterstützen. Es werden spannende, zukunftsweisende Tech-Themen wie dezentrale Finanzen, nicht-fungible Token, digitale Identität und die Transformation des Werteaustauschs diskutiert, und wie Bermuda die innovative Plattform für Ihr Tech-Geschäft sein kann.“

Die endgültige Agenda ist über die BDA-Website verfügbar – eine Auswahl hervorgehobener Panels umfasst:

„Die Transformation des Werteaustauschs“ mit Sheila Warren, stellvertretende Leiterin, Center for the Fourth Industrial Revolution Network; Exekutivkomitee, Weltwirtschaftsforum; Dante Disparte, Chief Strategy Officer und Head of Global Policy, Circle; Moad Fahmi, Senior Advisor, FinTech, Bermuda Monetary Authority; Eric Kryski, Mitbegründer, Bidali; und Joseph Seibert, Group Managing Director/Senior VP, Digital Asset Banking, Signature Bank

„Risiko vs. Belohnung – Die potenzielle transformative Kraft dezentraler Finanzen“ mit Natalie Neto, Partner, Walkers; Philippe Bekhazi, Gründer und CEO, XBTO Group und StableHouse; Jordan Momtazi, Hauptbeitragender (ex-COO), Synthetix; Denis Pitcher, CEO/Chief Architect, resPartner Ltd., Independent Non-Executive Director, Bittrex Global, und strategischer Fintech-Berater des Premiers und des Büros von FinTech, Regierung von Bermuda; und Ajit Tripathi, Head of Institutional Business, Aave

„Cutting-Edge Innovation in Bermuda“ mit Vanessa Williams, Chief Compliance Officer, CrossTower; Sandra DeSilva, CEO & Chefarchitektin, Nova; Nina Kilbride, Gründerin, Mothership; und Simone Smith-Bean, Mitglied, BDA FinTech Legal & Regulatory Committee, Managing Director, Smith Bean & Co.

„Digitale Identität – grundlegend für die Transformation von Finanzdienstleistungen“ mit Stan Stalnaker, Vorsitzender, Bermuda Global Fintech Advisory Board; Gründungsdirektor und Chief Strategy Officer für Hub Culture/Ven/Ultra/AQUA Travel; Alex McD White, Datenschutzbeauftragter, Büro des Datenschutzbeauftragten für Bermuda; Justin Newton, CEO, Netki, Inc.; Bruce Silcoff, CEO und Mitbegründer von Shyft; und Lucy Yang, Community Director, Covid Credentials Initiative

„Nicht-fungible Token (NFT) – Hyped-Up-Modeerscheinung oder revolutionärer Wandel?“ mit Michael Casey, Chief Content Officer, CoinDesk. Zu den Diskussionsteilnehmern gehören Kevin Abosch, NFT & Crypto Artist; Lucia Gallardo, Gründerin und CEO, Emerge; und Vinay Gupta, Gründer und CEO von Mattereum und Autor von The Future of Stuff.

Herr Hart sagte: „Die Aggregation dieses Kalibers von Teilnehmern ist dank unserer fleißigen BDA-Mitarbeiter und der Unterstützung unserer Sponsoren und Partner möglich, denen die BDA herzlich für ihr Engagement dankt. Dazu gehören Appleby, Bespoke Analytics, Bittrex Global, Circle und Walkers als Platin-Sponsoren; 24 Exchange als Goldsponsor; Carey Olsen, StableHouse, Westham Trade Company und XBTO als Silbersponsoren, Global Blockchain Business Council als Content-Partner und Goslings als Spirituosen-Partner.“

UNTERNEHMEN VERBINDEN

