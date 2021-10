M-net ist der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland (FOTO)

München (ots) - Klimaschutz per Glasfaser



M-net ist der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland



- M-net ist klimaneutral nach Scope 1 und 2 des Greenhouse Gas Protocols

(direkte Emissionen und Emissionen durch beschaffte Energie)

- Klimaneutralität durch TÜV Rheinland validiert

- Glasfaser ist wichtige Voraussetzung einer klimaverträglichen

Internet-Infrastruktur



Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net ist der erste klimaneutrale

Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Das gab das Unternehmen anlässlich

seines 25-jährigen Firmenjubiläums bekannt. Im Rahmen einer ambitionierten

Klimastrategie hat das Unternehmen seit dem Jahr 2019 bereits rund 90 Prozent

der vermeidbaren Treibhausgasemissionen eingespart. Durch den TÜV Rheinland

wurde nun die Klimaneutralität des Unternehmens für das erste Halbjahr 2021

validiert. Auf dem Empfang anlässlich des Jubiläums am Dienstagabend in München

gratulierten unter anderem Bayerns Staatsministerin für Digitales, Judith

Gerlach, Münchens zweite Bürgermeisterin, Katrin Habenschaden, und der

Vorsitzende der Geschäftsführung der Stadtwerke München, Dr. Florian Bieberbach,

M-net zum Jubiläum und zur Erreichung dieses Meilensteins in Punkto Klimaschutz.







Seite 2 ► Seite 1 von 4







