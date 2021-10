PureBiotic AIR, JV-Partner einer Manganese X-Tochtergesellschaft, liefert positive aktualisierte Daten über Tests der Virginia State University ...

Montréal, Québec, Kanada, 14. Oktober 2021, Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FSE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“, „MN“, das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Disruptive Battery Corp. (DBC) in Zusammenarbeit mit seinem US-Joint Venture-Partner PureBiotic AIR, Corp (PureBiotic) weitere positive Ergebnisse aus seiner laufenden Langzeitstudie der Virginia State University (VSU) erhalten hat. Dies geschah trotz der Verzögerungen, die durch die COVID-19-Beschränkungen verursacht wurden, die die meisten Universitäten und Forschungseinrichtungen betreffen.

Es ist zu beachten, dass das Unternehmen nach weiteren positiven Ergebnissen in Kürze eine Reihe von Registrierungen, Zertifizierungen und regulatorischen Produktanwendungen von erheblichem Interesse bekannt geben wird.

Martin Kepman, CEO, kommentiert: „Wir entwickeln unsere Vernebelungslösung zur Eindämmung von Krankheitserregern, einschließlich COVID-19, weiter. Die Forschung belegt eine positive Wirksamkeit. Wir sind nun auf dem Weg zu zusätzlichen Zertifizierungen, einschließlich der Beantragung einer FDA-Zulassung.“

In der jüngsten Testrunde der VSU lag der Schwerpunkt auf der Dokumentation der Risikoreduzierung bei einer wichtigen Reihe von Krankheitserregern und Biofilmen, einschließlich COVID-19, durch die Anwendung der PureBiotic-Vernebelungslösung neben Luft auch auf Oberflächen. Die VSU-Forscher haben effektive und ermutigende Ergebnisse zur Wirkung der PureBiotics-Lösung auf den Biofilm erzielt. Dies ist bemerkenswert, da laut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Biofilme, in dem Krankheitserreger wie COVID-19 und andere Krankheitserreger gefunden werden, für etwa 80 % aller Infektionen verantwortlich ansehen. ‚Der Biofilm bietet eine schützende Umgebung für Krankheitserreger aus Desinfektionsmitteln und Antibiotika. Der Abbau des Biofilms entfernt die „schützende Umgebung“ und trägt somit zum Schutz vor COVID 19 und anderen Verunreinigungen bei.