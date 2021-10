Die aktuelle Rallye beim Ölpreis Brent Crude hält bereits seit Ende April letzten Jahres an und brachte den drei großen Kaufwellen einen Spitzenwert von 84,60 US-Dollar und damit knapp unter den Verlaufshochs aus 2018 hervor. Häufig sind die erste und dritte Welle gleichlang, wie im vorliegenden Fall. Das könnte in den kommenden Wochen für eine Konsolidierung und volatile Ausschläge zu beiden Seiten bedeuten. Nach Ende eines Abverkaufs des aktuellen Impulses könnte es mittelfristig dann weiter raufgehen. Allen voran investierte Anleger sollten ihre Stopps nun merklich nachziehen oder aber Long-Positionen reduzieren.

Gewinne sichern!

Noch sind Umkehrsignale Mangelware, die Wahrscheinlichkeit eines Abprallers an den Hochs aus 2018 bei 85,68 US-Dollar ist jedoch vergleichsweise hoch. Sollte sich tatsächlich in den kommenden Tagen eine Trendwende abzeichnen, findet Brent Crude Öl im Bereich zwischen 67,44 und 77,84 US-Dollar erste Unterstützungen vor. Ein weiteres Ziel könnte sogar der EMA 200 bei aktuell 61,39 US-Dollar darstellen. Short-Ansätze in der aktuell laufenden Rallye sind natürlich schwer zu realisieren, daher sollten zumindest die Stopps der laufenden Long-Positionen nachgezogen werden, ein Niveau von 79,00 US-Dollar erscheint sinnvoll. Übergeordnet wird nach der potenziellen Konsolidierung ein frisches Long-Investment auf einem tieferen Niveau favorisiert. Anzeichen für einen Rücklauf würden sich zum Beispiel durch ein Doppelhoch im Tageschart ergeben.