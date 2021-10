FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine deutlichen Vortagesgewinne am Freitag zunächst noch ein wenig ausbauen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax deutete rund eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels ein Plus von rund 0,4 Prozent auf 15 524 Punkte an. Tags zuvor hatte der Leitindex um 1,4 Prozent zugelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird rund 0,5 Prozent höher erwartet.

Damit deutet sich ein für den Dax ein Wochengewinn von rund 2 Prozent an. Zudem steuert das wichtigste deutsche Börsenbarometer wieder auf die 50-Tage-Linie zu. Der Gradmesser für den mittelfristigen Trend wartet bei 15 602 Punkten. An der Wall Street waren der S&P 500 und der Dow Jones Industrial am Vorabend bereits dorthin vorgelaufen, was für gute Vorgaben sorgt.