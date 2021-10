Der September endete für globale Aktien mit einer negativen Rendite. Es gibt es mehrere mögliche „Ursachen“.

08.10.2021 - Der September endete für die globalen Aktien mit einer negativen Rendite (-2,3 %), und die Aktien verloren zum ersten Mal seit Februar an Wert. Positive Renditen ununterbrochen über sechs Monate sind nicht normal und waren in den letzten 150 Jahren auch nur 12 Mal der Fall. Seit dem Höchststand im Aktienmarkt Anfang September betrug die Korrektur 5,7 %, und es ist mehr als 200 Tage her, dass wir eine größere Korrektur als 5 % gesehen haben. Deshalb kann es den Investoren wie ein „großes“ Ereignis vorkommen - man muss aber bedenken, dass in den letzten 100 Jahren mehr als 3 Korrekturen von 5% pro Jahr die Regel waren.

Deshalb betrachten wir die aktuelle Korrektur als eine ganz gewöhnliche Marktbewegung. Wenn es zu einer Korrektur kommt, dann sucht jeder nach einer Erklärung dafür, und diesmal gibt es mehrere mögliche „Ursachen“. Beispiele hierfür sind leicht steigende Zinsen im Anschluss an neue Signale vonseiten der US-amerikanischen Zentralbank, die Furcht vor einem Lockdown des öffentlichen Apparates in den USA aufgrund von politischen Verhandlungen über den Schuldendeckel und schließlich, dass sich die Verhandlungen über ein neues Anreizpaket in den USA (Infrastruktur) etwas schwieriger als erwartet gestalten.