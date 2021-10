REVOLVE und Recover starten nachhaltige Denim-Kollektion mit Lovers and Friends

Der globale Modehändler REVOLVE hat sich mit Recover, einem führenden Hersteller von recycelten Baumwollfasern, zusammengetan, um eine nachhaltige Denim-Kollektion mit der REVOLVE-eigenen Marke Lovers and Friends auf den Markt zu bringen.

Recover ist ein innovativer Textilfaserhersteller, der seit 1947 Vorreiter für nachhaltige Materialien und Recycling ist. Das Unternehmen recycelt Baumwollabfälle aus Industrie und von Verbrauchern, ersetzt den Anbau von Baumwolle, reduziert drastisch die Wasserverschwendung, begrenzt den Einsatz von Farbstoffen durch sein RColorBlend-System und reduziert Textildeponien.

Das heute eingeführte Sortiment umfasst 14 Jeans-Styles, die jeweils mit mindestens 15 % recycelten Recover-Baumwollfasern aus Post-Consumer-Denim hergestellt werden.

Die Kombination der wertvollen Ressourcen, die Recover mit Lovers and Friends bereitstellt, unterstreicht REVOLVEs Engagement für nachhaltige Mode und führt den Wandel hin zu einem zirkuläreren und dauerhafteren Modesystem an.

„REVOLVE trägt die Verantwortung, positiv zur Langlebigkeit unserer Branche und unseres Ökosystems beizutragen, und für uns beginnt dieser Prozess zu Hause. Wir haben mit Tausenden von Marken und Lieferanten zusammengearbeitet, und Recover ist in seiner Expertise und langfristigen Ausrichtung beispiellos. Wir sind stolz darauf, mit diesem Mehrgenerationen-Familienunternehmen zusammenzuarbeiten, um unseren Verbrauchern mit einer unserer bekanntesten Eigenmarken, Lovers and Friends, die stärksten Botschaften und Produkte zu liefern.“ – Michael Mente, Co-CEO und Mitbegründer der REVOLVE Group.

„Es ist großartig, diese nachhaltige Kollektion heute mit einer so ikonischen amerikanischen Marke und einem Denim-Produkt auf den Markt zu bringen. Durch die Integration der umweltfreundlichsten und hochwertigsten Recyclingfasern von Recover in die Lovers and Friends Denim-Linie haben wir eine starke Zusammenarbeit geschaffen, die dazu beiträgt, dem Verbraucher nachhaltige Mode näher zu bringen. Recover zielt darauf ab, seine Produktion von recycelten Baumwollfasern zu skalieren, um mehr Marken dabei zu helfen, ihre nachhaltigen Ziele zu erreichen und Kreislaufmode für alle zu erreichen.“ – Alfredo Ferre, CEO Recover