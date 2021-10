Europäische Qualität öffnet neue Märkte und Grenzen (VIDEO)

Madrid (ots) - Der europäische Rindfleischsektor hat auf der Messe ANUGA 2021,

die vom 9. bis 13. Oktober in Köln stattfand, seine Stärke unter Beweis

gestellt. Die ANUGA gehört zu den weltweit größten Messen für die Lebensmittel-

und Getränkeindustrie.



Jaime Zafra, Kommunikationsdirektor von Provacuno:





"Die europäische Werbekampagne "proud of EU beef" zielt darauf ab, dieVerbraucher über die Vorteile des europäischen Rindfleischsektors zuinformieren. Außerdem sollen die Vorteile von europäischem Rindfleisch imVergleich zu Rindfleisch aus Drittländern aufgezeigt werden. Die Kampagne hatzwei Zielländer: Spanien und Belgien, und umfasst spezielle Aktionen in dreiweiteren Ländern, Frankreich, Portugal und Deutschland. Heute sind wir in Kölnauf der Lebensmittelmesse Anuga, um der Welt die Exzellenz unseres Produkts undunseres Sektors zu zeigen."Kisko Garcia, Küchenchef:"Wir können verschiedene Teilstücke des Fleisches verwenden, zum Beispiel dieedleren Teilstücke zum Braten, die weniger edle Teile für Eintöpfe oder roh zuessen. Die Fleischzerlegung kann der Haute Cuisine oder der traditionellen Küchezugeordnet werden."Die ANUGA ist für die Erschließung neuer Märkte von großer Bedeutung. Daseuropäische Produktionsmodell hat im weltweiten Vergleich einenWettbewerbsvorteil. Denn es hat die anspruchsvollsten Anforderungsprotokolle derWelt in Bezug auf Qualität, Rückverfolgbarkeit und Lebensmittelsicherheit.José Ramón Godoy, Direktor des internationalen Bereichs von Provacuno:"Das europäische Produktionsmodell ist der grundlegende Faktor, der unsereProduktion von der anderer Länder unterscheidet. Alle Komponenten diesesProduktionsmodells, vom Tierschutz über die ökologische Nachhaltigkeit bis hinzur Garantie und Sicherheit des Produkts, unterscheiden uns wirklich von anderenLändern weltweit. So erlaubt das europäische Produktionsmodell im Gegensatz zuanderen Ländern nicht die Verwendung von Antibiotika und Wachstumshormonen, diewährend des Tierproduktionsprozesses eingesetzt werden können. Wir geben einevollständige Garantie, und das wird auf jedem Markt sehr positiv bewertet,sowohl in Europa als auch in Drittländern."Jaime Zafra, Kommunikationsdirektor von Provacuno:"Darüber hinaus hat der Rindfleischsektor die "CO2-neutrale Strategie 2050" insLeben gerufen, eine Strategie, die von Wissenschaftlern unterstützt wird und inderen lang-, kurz- und mittelfristige Maßnahmen durchgeführt werden sollen. Wirwissen, dass die Herausforderung groß ist, aber das Engagement ist auf höchstemNiveau."Rindfleisch ist einer der Schlüsselsektoren der europäischen Agrar- undErnährungsindustrie. Nachhaltig und mit hohen Qualitätsstandards. Ein Produkt -Made in EuropeProud of European beef !Pressekontakt:Sebastian LühmannT +49 (40) 4113-32165 - M +49 151 74 46 97 03mailto:Luehmann.Sebastian@dpa.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159141/5047805OTS: Beef from Spain