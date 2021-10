SMA Solar – Was geht denn hier ab?

Anleger, die SMA Solar im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund fünf Prozent nach oben. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 40,44 EUR. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SMA Solar, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bis dato bedeuteten 39,42 EUR diesen Hochpunkt. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Immerhin bieten der Anstieg einen kräftigen Nachlass für Putkäufer. Wer von der Aktie ohnehin überzeugt ist, für den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die Mühlen.

Fazit: Wie es bei SMA Solar weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen