Valneva-Aktie zieht wieder an. Da ist doch was im Busch!

Zum Wochenausklang präsentierte sich die Valneva-Aktie noch einmal versöhnlich. Denn an der Handelsplattform Tradegate ging es für den Kurs fast eineinhalb Prozent nach oben. Damit konnte Valneva die zuletzt hart umkämpfte Marke von 12 Euro erfolgreich zurückerobern. Ist das schon der Vorbote für weitere Kursgewinne? Bereiten sich Insider hier bereits auf eine neue Rallye an den Märkten vor?

Fakt ist: Anfang September hat Valneva bereits den Antrag auf Zulassung seines auf Tot-Viren basierenden Impfstoffs bei der britischen Gesundheitsbehörde gestellt. Für Oktober war dieser Schritt in Rest-Europa erwartet worden. Geht es jetzt also ganz schnell? Der Konzern selbst rechnet noch in diesem Jahr mit der Notfallzulassung und will dann sofort in den Markt, um vor allem Impfgegner abzuholen, die gegen die neuartigen mRNA-Impfstoffe sind.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

