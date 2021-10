Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Valneva mit Kursfeuerwerk nach positiven Impfstoffdaten Positive Impfstoffdaten haben am Montag bei den Papieren von Valneva ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Die Titel gewannen an der Euronext zuletzt fast ein Drittel auf knapp 16 Euro. Das Covid-19-Vakzin, an dem die Franzosen arbeiten, wies laut …