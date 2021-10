Zwei OGAW-Fonds von Harvest erhalten LuxFLAG ESG-Label

Harvest Global Investments Co., Ltd. ist erfreut, den Erhalt des LuxFLAG ESG-Siegels für zwei seiner OGAW-Fonds bekannt zu geben. Luxembourg Finance Labelling Agency, die unabhängige Labelling-Agentur, hat dem Harvest China Evolution Equity Fund und dem Harvest Asian Bond Fund das LuxFLAG ESG-Label verliehen und damit die Bemühungen von Harvest um die Einbeziehung von ESG-Standards in die Anlagestrategien gewürdigt. Die beiden Harvest-Fonds sind der erste chinesische Aktienfonds und der erste asiatische Anleihenfonds, die mit dem LuxFLAG ESG-Label ausgezeichnet wurden1.

Nachhaltig denken, verantwortungsvoll handeln: Seit 2018 ist Harvest ein Unterzeichner der United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) und hat sich weiteren Initiativen für verantwortungsvolles Investieren angeschlossen. Als aktiver Aktionär ist Harvest bestrebt, Schwerpunkte in seinem Engagement zu setzen, darunter Klimawandel, soziale Chancengleichheit und nachhaltige Unternehmensführung. In den vergangenen Jahren hat sich Harvest an der Zusammenarbeit mit den größten staatlichen Unternehmen Chinas in Bezug auf die Offenlegung von Klimadaten und die Festlegung von Richtlinien beteiligt.