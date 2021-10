DGAP-Ad-hoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Trotz hoher Schäden erzielt Munich Re in Q3 ein Ergebnis von rund 0,4 Mrd. € und bestätigt die Jahresprognose für 2021



19.10.2021 / 13:43 CET/CEST

In Q3 2021 belasteten hohe Schäden aus Naturkatastrophen das Ergebnis von Munich Re. Für das Sturmtief Bernd, das in Deutschland und angrenzenden Ländern zu Überschwemmungen und Sturzfluten führte, erwartet Munich Re in den Segmenten Rückversicherung Schaden/Unfall und ERGO Schaden/Unfall Deutschland eine Belastung von rund 0,6 Mrd. €. Der Hurrikan Ida verursachte in den USA Schäden von rund 1,2 Mrd. € in der Rückversicherung Schaden/Unfall.