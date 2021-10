Canasil gibt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung im Wert von 500.000 Dollar bekannt

Erlös dient der Finanzierung von Bohrprogrammen in den Silber-Goldprojekten in Mexiko

Vancouver, 19. Oktober 2021 - Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, DB Frankfurt: 3CC, „Canasil“ oder das „Unternehmen“) kündigt den Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) an, bei der 4.000.000 Einheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,125 Dollar pro Einheit begeben werden, um einen Gesamterlös von bis zu 500.000 Dollar brutto zu generieren. Der Erlös soll in die Finanzierung der Bohrprogramme in den Silber-Goldprojekten fließen, die das Unternehmen in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas betreibt. Für einen Teil bzw. die gesamte Summe der Platzierung kann eine Finder's Fee ausbezahlt werden. Die Bedingungen der Platzierung müssen von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines nicht übertragbaren Aktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) kann während des ersten Jahres nach dem Abschluss der Platzierung gegen eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,20 Dollar eingetauscht werden. Im zweiten Jahr nach dem Abschluss der Platzierung erhöht sich der Preis auf 0,25 Dollar.

Der Erlös aus der Platzierung wird zur Finanzierung der laufenden Bohrprogramme des Unternehmens in seinen Silber-Gold-Explorationsprojekten in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas sowie als Working Capital verwendet.

Über Canasil:

Canasil ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Alleinrechten an umfangreichen Silber-, Gold-, Kupfer-, Blei- und Zink-Explorationsprojekten in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas bzw. in der kanadischen Provinz British Columbia. Zu den Direktoren und Führungsmitgliedern des Unternehmens zählen Fachleute der Branche, die bereits umfangreiche Erfahrungen in der Auffindung und im Ausbau von erfolgreichen Rohstoffexplorationsprojekten über die Entdeckung bis hin zur Erschließung sammeln konnten. Das Unternehmen führt aktiv Explorationsarbeiten in seinen Mineralprojekten durch und betreibt in Durango (Mexiko) ein Tochterunternehmen. Die dort beschäftigten geologischen Vollzeitkräfte und das Hilfspersonal sind für die Betriebsstätten in Mexiko verantwortlich.