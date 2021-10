SMC Research erhöht Kursziel für aifinyo-Aktie auf EUR 55,80: Kaufempfehlung bestätigt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Im Anschluss an die Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal hat SMC Research die Kaufempfehlung für die aifinyo-Aktie bestätigt und das Kursziel von EUR 52 auf EUR 55,80 angehoben. Die Umsatzschätzungen für das laufende Jahr hat SMC deutlich angehoben. Für die kommenden Jahre rechnen die Analysten mit einer Fortsetzung der dynamischen Expansion und deutlich steigenden Margen. Die vollständige SMC-Studie steht auf aifinyo.de zum Download zur Verfügung.Nach der Corona-Krise im letzten Jahr habe aifinyo schnell wieder zurück in den Expansionsmodus gefunden, so die Analysten. Die hohe Dynamik der Geschäftsentwicklung konnte mit den Q3-Zahlen nun bestätigt werden. Obwohl der Sommer saisonal eher eine schwache Periode darstellt, hat das abgewickelte Transaktionsvolumen nicht nur um 29,6 % zum Vorjahr, sondern sogar um 10,5 % gegenüber dem zweiten Quartal zugelegt. Dies sei eine positive Überraschung und schaffe eine sehr gute Ausgangslage für das saisonal starke vierte Quartal.Die Analysten bewerten die aktuellen Erweiterungen der Softwarefunktionalitäten für die Rechnungserstellung und -abwicklung positiv. Damit werde der Weg konsequent weiterverfolgt, die angebotene Plattform zu einem „One-Stop-Shop" für alle Prozesse rund um die Themen Abrechnung, Finanzierung und Zahlung weiterzuentwickeln. Der nächste große Schritt wird folgen, wenn das Unternehmen die beantragte Lizenz für Zahlungsdienste (ZAG) erhalten hat, mit der das Leistungsspektrum um die Themen Business Konto, Überweisungen und Kreditkarten ausgebaut werden soll.Derzeit führt aifinyo eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines öffentlichen Angebots durch. Bis zum Freitag, den 29. Oktober 2021 haben Anleger die Möglichkeit, über ihre Haus- oder Onlinebank durch eine Kauf-Order an den Börsen München oder Frankfurt die jungen aifinyo-Aktien (ISIN: DE000A3E5CQ8) zum Festpreis von EUR 34,15 zu erwerben. Dabei ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 29. Oktober 2021 (oder ultimo) zu achten. Im Anschluss an die Kapitalerhöhung werden die jungen Aktien mit den bestehenden Aktien zusammengelegt.