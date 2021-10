Das erste Explorationsprogramm seit Langem steht bevor, sodass sich Tembo mit einem erfahrenen Projektmanager verstärkt.

Tembo Gold Corp. (TSXV: TEM; FRA: T23A) hat sich für die bevorstehende Explorationskampagne auf seinem gleichnamigen Projekt in direkter Nachbarschaft zu Barrick Golds Weltklassemine Bulyanhulu im Norden von Tansania die Unterstützung durch einen erfahrenen Projektmanager gesichert. Andrew Pedley wird künftig die Rolle des Explorationsprojektmanagers ausfüllen. Er gilt als äußerst sachkundiger und erfahrener Explorationsgeologe mit 15 Jahren Erfahrung in der Planung und Durchführung zielgerichteter Explorationsprogramme in Afrika.

Auf der Grundlage der aktuellen Daten werden zunächst bei Ngula 1 gezielte Löcher gebohrt, um dann zu anderen vielversprechenden Zielen wie Nyakagwe East und Nyakagwe Village überzugehen und neue Ziele zu erproben, die entweder IP-Anomalien, geochemische Anomalien oder ein strukturelles Umfeld aufweisen. (siehe Abbildung 1)



Abbildung 1: Flächenmäßig sind die Größenverhältnisse klar. Tembo besitzt direkt angrenzend an Barrick das erheblich größere Explorationgebiet.

Tembo President & CEO David Scott sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Andrew zu unserem Team stoßen wird. Wir erwarten in naher Zukunft die Mobilisierung der Bohrgeräte im Feld. Dann können wir unsere Aktionäre mit aktuellen Bohrergebnissen versorgen. Wir werden unsere Bohrungen auf dem herausragenden Grundstück Ngula 1 beginnen, um die hervorragenden Ergebnisse zu testen, die das Ziel zuvor geliefert hat.“

Fazit: Nach jahrelanger Pause mobilisiert Tembo endlich wieder eine Explorationscrew in Tansania. CEO David Scott bürgt – wie in der Vergangenheit – für die hohe Qualität der Arbeit. Für Tembo ist es ein veritabler Neustart, andererseits kann das Unternehmen auf umfangreiche Vorarbeiten zurückgreifen und hat zuletzt in Zusammenarbeit mit dem Datenspezialisten Goldspot 52 Top-Ziele bestätigt bzw. neu ermittelt. Tembo profitiert insbesondere von dem bergbaufreundlichen Klima, das in Tansania inzwischen unter der neuen Präsidentin herrscht. Tembos großer Nachbar Barrick hat erst jüngst sein langfristiges Engagement in Tansania bekräftigt, was für die neue Stabilität im Land spricht. Das sind gute Vorzeichen für den kleinen Nachbarn Tembo, der übrigens der einzige börsennotierte Junior-Explorer ist, der in Tansania überlebt hat.

