Das Handelsgeschehen in der Aktie von Cresco Labs wird nach wie vor von einem stark ausgeprägten Abwärtstrend dominiert. Aktuell hat der Wert erneut den massiven und vermeintlich gut ausgebauten Unterstützungsbereich um 8 US-Dollar erreicht. Ein Bruch dieser Zone wäre aus charttechnischer Sicht allerdings ein herber Rückschlag…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 25.09. hieß es unter anderem „[…] Nach dem sehr robusten Wochenausklang kommt dem Wochenstart nun eine gewisse Bedeutung zu. Kann die Aktie die veritable Aufwärtsdynamik in die neue Woche hinüber retten? Die nächsten Handelstage werden es zeigen (müssen). Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Cresco Labs muss deutlich über die 10,0 US-Dollar laufen, um das Thema Bodenbildung voranzubringen. Gleichzeitig gilt es, auf der Unterseite nicht weiter in Bedrängnis zu geraten. Insofern sollten etwaige Rücksetzer auf 8,0 US-Dollar / 7,8 US-Dollar begrenzt bleiben…“