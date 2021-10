Fast täglich neue Allzeithochs beim S&P 500 und den anderen Aktienindizes - aber kommt jetzt eine gute Zeit für die Bären? Eigentlich wäre das eher ungewöhnlich, denn ab Anfang November beginnt für die Aktienmärkte eigen

Fast täglich neue Allzeithochs beim S&P 500 und den anderen Aktienindizes - aber kommt jetzt eine gute Zeit für die Bären? Eigentlich wäre das eher ungewöhnlich, denn ab Anfang November beginnt für die Aktienmärkte eigentlich einer sehr gute saisonale Phase. Aber ein Blick auf Charts und einige Indikatoren des S&P 500 zeigen, dass zumindest kurzfristig Ungemach drohen könnte (VIX etc.). Gestern warten die Zahlen von Alphabet und Microsoft ok (die Akien wenig bewegt), aber insgesamt häufen sich nun doch die Enttäuschungen in den letzten Tagen. Heute Zahlen aus dem klassischen Sektor von unter anderem McDonald´s und Boeing, bevor morgen dann Apple und Amazon berichten..

