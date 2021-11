Die enttäuschenden Zahlen von Apple und Amazon konnten der Börse nicht viel anhaben, auch weil sich die beiden Schwergewichte damit eher in der Minderheit einer insgesamt überzeugenden Berichtssaison befinden.

Turnaround am Freitag im Deutschen Aktienindex zeigt außerdem die Bereitschaft der Anleger, über das bevorstehende Tapering der Europäischen Zentralbank als Belastungsfaktor hinweg zu blicken. Auch wenn die Frankfurter Börse weiterhin nur die Rücklichter einer davoneilenden Wall Street sieht, die Richtung stimmt ob des Rückenwinds aus New York auch für den DAX. Der berühmt berüchtigte Crash-Monat ist vorüber, der November könnte schon ein neues Allzeithoch mit sich bringen.

Die US-Notenbank Fed dürfte in dieser Woche ihren Tapering-Start bekannt geben. Am Markt werden zudem bereits zwei kleine Zinsanhebungen im Jahr 2022 in den USA veranschlagt. Es ist also auch durchaus möglich, dass sich aus der Sitzung am Mittwoch für den Markt nichts wirklich Neues und Kursbewegendes ergeben wird. Die Anleger haben im Moment nur Augen für die insgesamt überdurchschnittlich starken Quartalszahlen. Rückenwind erhält der DAX heute Morgen auch aus Tokio, wo es an der Börse nach dem überraschenden Wahlsieg von Japans Regierungspartei ein Kursfeuerwerk gab. Das Wahlergebnis erhöht die Wahrscheinlichkeit für ein neues Konjunkturprogramm deutlich.