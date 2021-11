Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen werden vor allem auch von Industrien nachgefragt, die den Klimawandel stoppen sollen. Dazu zählen beispielsweise die Automobil-Industrie, die Luft- und Raumfahrt, die Halbleiter-Technik, LED, Solar- und Windenergie sowie die Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien. „Wir verstehen uns dabei als Impulsgeber und Entwicklungspartner“, schreibt SGL Carbon auf seiner Unternehmensseite. Sowohl bei Verbundwerkstoffen als auch Spezialgraphiten biete das Unternehmen Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette an – vom Rohstoff über Zwischenstufen bis hin zum fertigen Bauteil.

Ask 0,67

Ask 0,67

Ask 0,53

Ask 0,53

Restrukturierungen und eine anziehende Auftragslage hätten im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres erste Erfolge erzielt. Für das Geschäftsjahr 2021 geht die Gesellschaft von einem Konzernumsatz in Höhe von ca. 1,0 Mrd. Euro aus. Zudem wurde für das Gesamtjahr ein leicht positives Konzernergebnis prognostiziert. Am 11. November wird SGL Carbon übrigens die Zahlen nach dem dritten Quartal bekannt geben. Die Aktie des Technologie-Unternehmens aus Wiesbaden notiert im SDAX. In charttechnischer Hinsicht markierte der Kurs von SGL Carbon Mitte Oktober ein Mehrmonatstief und somit eine Unterstützungsmarke bei 7,28 Euro. Nach oben hin bildet das aktuelle Jahreshoch bei 10,88 Euro eine wichtige Widerstandsmarke.