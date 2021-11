Cardiol Therapeutics und Very Good Food - Wachstumsfinanzierungen mit Kurschance

„Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld,“ so lautet oft das Fazit der Investoren von erfolgreichen Unternehmen. Der Kapitalbedarf bei jungen Gesellschaften in der Wachstumsphase wird häufig unterschätzt oder eine Finanzierung kann sich …

„Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld,“ so lautet oft das Fazit der Investoren von erfolgreichen Unternehmen. Der Kapitalbedarf bei jungen Gesellschaften in der Wachstumsphase wird häufig unterschätzt oder eine Finanzierung kann sich überraschend als notwendige Pflicht entwickeln – gerade dann, wenn es operativ sogar besonders gut läuft. Die beiden kanadischen Unternehmen Cardiol Therapeutics und Very Good Food haben diese Erfahrungen erlebt und für die alten und neuen Investoren hat sich die Finanzierung aus ihrer Perspektive unterschiedlich angefühlt. Besondere Gelegenheiten für einen Einstieg.Lesen sie den Artikel hier weiter