Fazit

Vorzugsweise sollten kleinere Handelspositionen eingegangen werden, ein Wochenschlusskurs oberhalb der Kursmarke von 4,6125 PLN schürt weitere Anstiegschancen in den Bereich von 4,70 PLN, darüber an 4,72 PLN. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Mini Future Long Zertifikat WKN VX087U zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 115 Prozent, der Wert des Scheins dürfte auf ein Niveau von 2,63 Eurozulegen. Eine Verlustbegrenzung sollte noch etwas weiter weg angesetzt werden, hier würde sich ein Niveau von unter 4,885 PLN anbieten. Daraus leitet sich ein rechnerischer Stopp-Kurs im Zertifikat von 0,19 Euro ab.