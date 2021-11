Schauen wir uns die aktuellen Quartalsergebnisse von Curaleaf an, die das Unternehmen am 08. November der Öffentlichkeit präsentierte. Curaleaf gab den Gesamtumsatz im dritten Quartal 2021 mit 317,125 Mio. US-Dollar an, nach 312,205 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2021. Damit verlangsamte sich das Umsatzwachstum deutlich. Nach +20 Prozent von Q1/2021 auf Q2/2021 beträgt das Umsatzplus nun nicht einmal 2 Prozent (von Q2/2021 auf Q3/2021). Die US-Amerikaner wiesen für das dritte Quartal 2021 einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettoverlust in Höhe von -56,917 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von -7,240 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2021. Das adjustierte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im dritten Quartal 2021 auf +71,363 Mio. US-Dollar, nach +84,372 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2021.

Zudem gab Curaleaf kürzlich die Übernahme von Tryke Companies bekannt. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen sein, sofern alle (behördlichen) Genehmigungsklippen erfolgreich umschifft werden können. Die Transaktion hat ein Volumen von 286 Mio. US-Dollar. Curaleaf wird den Kaufpreis bar und in Aktien aufbringen.

Kurzum. Mit den veröffentlichten Quartalsergebnissen konnte Curaleaf nicht vollends überzeugen. Gewinn und Umsatz ließen etwas zu wünschen übrig und blieben unter den Erwartungen zurück.

Aus charttechnischer Sicht schwingt noch immer der im Februar dieses Jahres installierte Abwärtstrend (grün dargestellt) das Zepter und hat noch nichts von seiner Dominanz verloren. Gegenstöße auf der Oberseite bzw. Erholungsversuche waren zuletzt begrenzt. Der letzte nennenswerte Erholungsversuch endete Ende September im Bereich von 12,8 US-Dollar. Derzeit steht die Marke von 10 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Notiert die Aktie unterhalb von 10 US-Dollar, könnte sich die Korrektur bis in Richtung 8 US-Dollar ausdehnen. Auf der Oberseite gilt hingegen: Ein erfolgreicher Ausbruch über die 12,8 US-Dollar käme einem kleinen Befreiungsschlag gleich.