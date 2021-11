Nach dem massiven Kurszuwachs bei EUR/ZAR auf ein Verlaufshoch von 20,9437 ZAR bis Mitte letzten Jahres hat sich anschließend eine nicht unerwartete Konsolidierung eingestellt, diese reichte im Frühjahr dieses Jahres in den Unterstützungsbereich von 16,30 ZAR abwärts. Dabei zeichnet sich in 2021 eine volatile Bodenbildung ab, die auf der Oberseite noch durch den Horizontalwiderstand von 18,5430 ZAR begrenzt wird. Die Furcht vor der neuen Virus-Variante (Omikron) ließ die südafrikanische Landeswährung im Freitagshandel regelrecht abstürzen, entsprechend konnte die europäische Gemeinschaftswährung direkt an den Horizontalwiderstand von 18,5430 ZAR zulegen. Sollte sich dieser Trend ungebrochen fortsetzen, könnte die Bodenbildungsphase aus diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen werden.

Aufpassen bei 18,55 ZAR

Unter technischen Gesichtspunkten kann ein erfolgreicher Boden erst durch einen nachhaltigen Anstieg mindestens über 18,55 ZAR auf Monatsschlusskursbasis abgeschlossen werden, infolgedessen könnte die Trendwende weitere Zugewinne an rund 19,00 und darüber sogar 19,6929 ZAR erlauben zu vollziehen. So viel zumindest zum mittelfristigen Verlauf, kurzfristig sollten Investoren am besagten Horizontalwiderstand mit Kursausschlägen zur Unterseite rechnen. Unterstützungen findet das Paar bei 18,00 und den beiden gleitenden Durchschnitten um 17,50 ZAR vor. Letzteres könnte als Sprungbrett für einen erneuten Test des Horizontalwiderstandes von 18,56 ZAR fungieren.