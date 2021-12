Innerhalb der äußerst volatilen Kursschwankungen beginnend seit März letzten Jahres hämmerte der Euro gegenüber dem polnischen Zloty immer wieder auf eine markante Aufwärtstrendkanalbegrenzung ein, zuletzt erreichte das Paar einen Spitzenwert bei 4,7408 PLN. Genau an dieser Stelle ist der Wert erwartungsgemäß zur Unterseite abgeprallt und begab sich zurück in den Bereich von 4,60 PLN. Da allerdings kein nachhaltiger Boden erkennbar ist und der Rückfall lediglich in einer einzigen Verkaufswelle vollzogen wurde, dürfte die Annahme weiter fallender Notierungen an dieser Stelle folgerichtig sein.

Trendbruch abwarten!

Sobald der Unterstützungsbereich um 4,5698 PLN mindestens per Wochenschlusskurs gebrochen wird, dürften sich weitere Abschläge in den Bereich von zunächst 4,5392 und darunter auf die zentrale Unterstützung von 4,50 PLN einstellen. Eine Pullbackphase könnte zuvor allerdings noch einmal in den Bereich von 4,6479 PLN aufwärts reichen, spätestens ab 4,6636 PLN dürften wieder Bären das Regiment übernehmen.