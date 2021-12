VW, Daimler, Infineon – Comeback!

Der Deutsche Aktienindex bricht heute Morgen über die obere Begrenzung seiner Seitwärtsspanne bei 15.500 Punkten aus und sendet damit aus technischer Sicht ein starkes Signal. Damit könnte die Schaukelbörse der vergangenen zwei Wochen enden und ein neuer starker Aufwärtstrend entstehen. Die Hoffnung, dass die neue Omikron-Variante des Coronavirus nicht zu schwereren Krankheitsverläufen führt, in Kombination mit den sinkenden Infektionszahlen in Deutschland führt wieder zu einem steigendem Risikoappetit der Anleger und sie greifen bei Aktien zu. Wir stellen die Einschätzung von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor. Am Abend besprechen wir die Marktentwicklung und die aktuellen Hotstocks im Webinar bei RoboMarkets – Hier geht’s zur Anmeldung.

Der Machtkampf bei Volkswagen scheint ein Ende zu nehmen. VW-Chef Diess hat sich wohl im Kampf mit dem Betriebsrat durchgesetzt. Durch eine Ausweitung des Vorstandes soll allerdings sein Einfluss vor allem auf das operative Geschäft reduziert werden. Die Beilegung der internen Differenzen des Konzerns könnten der Aktie dennoch in den nächsten Wochen wieder etwas Auftrieb verleihen.

Für risikofreudige Anleger könnten die Impfstoffhersteller heute interessant werden. Moderna und BionTech wurden gestern mit den schwindenden Sorgen um die neue Omikron-Variante an der Börse abgestraft. Beide Hersteller mussten über zehn Prozent Kursverluste wegstecken. Dies bietet für Investoren eine Möglichkeit zum günstigeren Einstieg, falls sich die Entwicklung in Sachen Omikron doch nicht so positiv darstellen sollte wie aktuell erwartet. Aber da in jedem Fall die globalen Impfkampanien weiterlaufen und die Diskussionen um Booster-Impfungen sowie allgemeine Impflichten weitergehen, sollte der Absatz weiterer Impfdosen zunächst garantiert sein.