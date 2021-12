Es sieht plötzlich so aus, als sei nichts geschehen. Dabei war die Stimmung der Marktteilnehmer in den vergangenen Tagen alles andere als erfreulich. Es drohte die Gefahr eines Durchbruchs nach unten und die Marke von 15.000 Punkten schien kaum noch halten zu können. Gestern hat sich die Lage dann wieder deutlich aufgehellt. Die Indikatoren hatten dies bereits angekündigt. Dabei steht der MACD-Indikator erst vor einem Kaufsignal, was die anderen Indikatoren bereits vollzogen haben. Die Umsätze befinden sich immer noch auch einem recht hohen Niveau, auch wenn in der jüngsten unruhigen Phase noch höhere Umsätze zu beobachten waren. Nun befindet sich der DAX wieder in der oberen Widerstandslinie und hat gute Chancen darauf, eine Jahresendrallye zu generieren.

S&P500 – So eine Unterstützung ist schon etwas Gutes

Der gebrochene Aufwärtstrend beim S&P500 scheint wieder einmal nur ein Zwischenschritt auf dem Weg nach oben gewesen zu sein. Die Indikatoren hatten bereits vor wenigen Tagen die überverkaufte Zone verlassen und entsprechend Kaufsignale generiert. Im gestrigen Handel konnte sich der Index deutlich von der Unterstützungslinie nach oben absetzen. Damit ist auch beim S&P500 die Gefahr eines Durchbruchs nach unten gebannt. Ein neuer Abwärtstrend sollte daher inzwischen kein Thema mehr sein, zumal der MACD-Indikator kurz vor einem Kaufsignal steht.

Gold – versucht wieder einen Boden zu bilden

Gold konnte sich im Bereich der alten Unterstützungszone stabilisieren und beginnt gerade über diesem Bereich einen Boden zu bilden. Auch wenn die Indikatoren nicht eindeutig sind, kommt von dieser Seite her trotzdem eine gewisse Unterstützung. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Kaufsignal. Somit dürfte die gebrochene Aufwärtstrendlinie (wurde bereits im November gebrochen) kaum mehr ein Thema für die Marktteilnehmer sein. Ob die Kraft allerdings ausreicht, um einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren, ist derzeit noch fraglich.

Quelle Charts: ProRealTime.com

