Nach der erfolgreichen Bodenbildungsphase in den Jahren zwischen 2015 und grob Anfang 2019 konnte ein Trendwechsel vollzogen werden, der Kursanstieg über die Triggermarke von 730 Punkten brachte einen Aufwärtsschub an 1.000 Punkte hervor. Zu Beginn des abgelaufenen Jahres konsolidierte das Barometer in diesem Bereich grob seitwärts aus und konnte im Sommer 2021 nach erfolgreicher Auflösung sein vorheriges Kaufsignal weiter umsetzen und erreichte in dieser Woche einen Höchststand von 1.150 Punkten. Investierte Anleger sollten ihre Stopps jetzt merklich nachziehen, noch ist das Barometer aber nicht am endgültigen Ziel angelangt.

Weiter im Aufwind

Der erfolgreiche Ausbruch über die große Hürde von 1.000 Punkten hat Aufwärtspotenzial an 1.200 und darüber 1.350 Punkte aktiviert. Bestehende Long-Positionen können nun um 1.030 Punkten enger abgesichert werden, aber auch ein frisches Investment käme unter den gegebenen Umständen durchaus infrage. An der zuletzt genannten Zielmarke sollten allerdings für einige Wochen eine abwärts gerichtete Konsolidierung zwingend eingeplant werden. Bärische Kursmuster würden sich dagegen beim DAX-Sektor Versorger erst unterhalb von 950 Punkten ergeben, dies könnte zu Abschlägen auf den EMA 200 bei 898 und darunter auf die Unterstützung um 850 Punkten abwärts führen.