Mehr als 11 Mio. gehandelte Aktien und ein Kursplus von 111 Prozent. Das war gestern die eindeutige Antwort der Investoren auf den jüngsten Bohrerfolg von Sitka Gold (CSE:SIG; FRA:1RF) auf seinem RC Projekt im Yukon. Viele Beobachter werten die Bohrung DDRCCC-21-021 als Wendepunkt für das Unternehmen: Die Bohrung war praktisch ab der Oberfläche durchgehend mineralisiert und stieß auf mehrere Abschnitte mit erhöhten Goldwerten bis in eine Tiefe von 220,1 Metern!



Die durchschnittliche Goldvererzung über die gesamte Länge von 220,1 Meter lag bei 1,17 g/t Gold (von 6,0 bis 226,1 Meter). Weitere Teilsegmente lieferten 103,2 Meter mit 1,61 g/t Gold ab 80,8 Metern Tiefe, 50,5 Meter mit 2,08 g/t Gold ab 120,0 Metern, 20,5 Meter mit 2,85 g/t Gold ab 150,0 Metern sowie 6,1 Meter mit 4,30 g/t Gold ab 120,0 Meter. In Tiefen zwischen 80,8 und 81,5 Meter wurden zwei besonders hochgradige Werte gemessen: 0,2 Meter mit 35,70 g/t Gold ab 80,8 Meter und 0,5 Meter mit 9,81 g/t Gold ab 81,0 Meter. Besonders interessant ist das sichtbare Gold im Bohrkern. Während Probenaufbereitung wurde an 21 verschiedenen Abschnitten von Bohrloch 21 sichtbares Gold identifiziert, was einen zusätzlichen Beweis für den Reichtum dieses Goldsystems darstellt.

zum Artikel ---> hier

Lucapa Diamond: Scoping-Studie bescheinigt Merlin-Projekt großes Potential

Für das Merlin-Projekt in Australien hat Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) heute eine Scoping-Studie vorgelegt. Sie bescheinigt dem Projekt ein Gesamtproduktionsziel von ca. 2,1 Millionen Karat. Bei einer jährlichen Produktion von 153.000 Karat könnte sich so ein 14-jähriges Minenleben ergeben. Dabei wird davon ausgegangen, dass im Produktionsprozess etwa 71 Prozent des verarbeiteten Gesteins aus der angezeigten Ressource und 29 Prozent aus der abgeleiteten Ressource stammen werden.

zum Artikel ---> hier

Kalamazoo Resources meldet Kooperation mit Lithiumgigant SQM

Die chilenische Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) ist einer der größten Lithiumproduzenten der Welt und weiterhin auf der Suche nach attraktiven Projekten und Kooperationen. Eine solche wurde kürzlich mit Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) unterzeichnet. Gegenstand des neuen Joint Ventures sind Kalamazoos Lithium-Projekte in der Pilbara-Region in Westaustralien. An ihnen kann SQM Eigentumsanteile gewinnen, wenn bestimmte vertraglich fixierte Leistungen für die Exploration erbracht werden.

zum Artikel ---> hier

Cybin Inc.: Psychedelisches Medikament gegen Angststörungen erhält Patentschutz

Die Biopharmaka-Company Cybin Inc. (NEO CYBN / WKN A2QJAV), die sich der Entwicklung „psychedelischer“ Medikamente widmet, hat jetzt vom US-Patent- und Markenamt eine so genannte Notice of Allowance für die Patentanmeldung Nr. 17/394,038 erhalten, die sich auf CYB004 bezieht, die deuterierte psychedelische Tryptaminverbindung des Unternehmens, die für die potenzielle Behandlung von Angstzuständen entwickelt wurde!

zum Artikel ---> hier

Granite Creek: Platzierung über 1,5 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen

Durch die Platzierung von insgesamt 8.333.337 neuen Stammaktien, die im Rahmen einer nicht vermittelten Flow-Through-Platzierung ausgegeben wurden, nimmt Granite Creek Copper Limited (TSXV: GCX, FSE: GRK) in diesen Tagen insgesamt einen Bruttoerlös von 1.500.001 Kanadische Dollar ein. Er soll dazu verwendet werden, die im neuen Jahr auf dem Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekt anstehenden weiteren Entwicklungsarbeiten zu finanzieren.

zum Artikel ---> hier

Camino sieht großes Potenzial für primäre Kupfersulfidmineralisierung auf Los Chapitos in Peru

Camino Corp. (TSXV: COR; FRA: A116E1) hat bei fünf Explorationsbohrungen auf seinem Projekt Los Chapitos in Peru anomale Kupfermineralisierung auf einer Streichlänge von etwa 6,5 Kilometern (!) (Abbildung 1) mit Gehalten von bis zu 1,05 % Cu durchteuft. Die Bohrlöcher enthielten auch eine beständige Kobaltmineralisierung sowie Spuren von Silber und Gold. Und dabei haben die bisherigen Bohrungen nur einen Teil der Kupfermineralisierung entlang eines mehr als 8 km langen Trends (Diva-Trend) erprobt.

zum Artikel ---> hier

Etruscus treibt Projekte im Goldenen Dreieck voran

Der Fokus von Etruscus Resources (CSE ETR / WKN A2PBYG) liegt vornehmlich auf dem Lewis-Projekt des Goldexplorers auf Neufundland, doch verfügt die Gesellschaft in den Liegenschaften Rock and Roll und Sugar im berühmten „Goldenen Dreick“ von British Columbia über zwei weitere, interessante Projekte. Dort führte man ein Erkundungsprogramm durch, dessen Ergebnisse jetzt vorliegen. Etruscus wollte mit dem Explorationsprogramm vor allem neue Ziele identifizieren und die bereits bekannten Vorkommen der Priorität nach einordnen.

zum Artikel ---> hier

EnviroMetal erreicht hohe Goldausbeuten auch bei refraktären Goldkonzentraten

EnviroMetal Technologies Inc. (CSE: ETI; FRA: 7N2) meldet weitere erfolgreiche Ergebnisse bei Tests seiner cyanid-freien Goldgewinnungstechnologie bei refraktären Goldkonzentraten. EnviroMetal konnte aus einer von Glencore Technology speziell vorbehandelten Probe geschätzte 96,7% des enthaltenen Goldes in 24 Stunden gewinnen. Alle Tests wurden von EnviroMetal in seinem Labor in Burnaby, British Columbia, durchgeführt. Die Vorbehandlung beinhaltete die so genannte Albion Process™ Technologie.

zum Artikel ---> hier

Cerro de Pasco Resources gründet Start-up für grünen Wasserstoff

Die Sanierungsexperten von Cerro de Pasco Resources (TSXV: CDPR; FRA: N8HP) steigen ab sofort in das Thema grüner Wasserstoff ein. Zusammen mit dem Umweltgeologen Prof. Bernhard Dold, bis vor kurzem Lehrstuhlinhaber in Angewandter Geochemie an der Luleå University of Technology, Luleå, Schweden, hat das Unternehmen die deutsche GmbH H2-SHERE gegründet. Das Ziel dieses Start-Ups ist die großtechnische Umwandlung von Bergbauabfällen zu grünem Wasserstoff und anderen wertvollen Komponenten.

zum Artikel ---> hier

FYI Resources: „Herausragende“ erste Ergebnisse der Kooperation mit Alcoa

Erst gestern meldete die australische HPA-Gesellschaft FYI Resources (WKN A0RDPF / ASX FYI) den erfolgreichen Abschluss des zweiten von insgesamt vier Probeläufen auf ihrer Pilotanlage, die man gemeinsam mit dem Aluminiumriesen Alcoa durchführt. Heute nun legt das Unternehmen von Managing Director Roland Hill die Ergebnisse des ersten Probelaufs vor – und die können sich sehen lassen! Denn wie FYI heute mitteilt, konnte schon in der ersten Woche der Testarbeiten eine durchschnittliche Reinheit des hergestellten Materials von 99,9974% erzielt werden.

zum Artikel ---> hier

Metallic Minerals: Erfolgreicher Abschluss der Exploration 2021 auf La-Plata

Erstmals seit 50 Jahren und erstmals, seitdem das La-Plata-Silber-Gold-Kupfer-Projekt in den Besitz von Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) übergegangen ist, wurde auf der Liegenschaft im Colorado Mineral Belt wieder systematisch exploriert. Inzwischen wurden die für dieses Jahr geplanten Entwicklungsschritte abgeschlossen und das mit großem Erfolg, denn die Arbeiten bestätigen das Potential für ein mineralisiertes porphyrisches und epithermales System mit einer Ausdehnung von mehreren Kilometern Länge.

zum Artikel ---> hier

Aurora Solar: Neue Patente und hohe Kundenakzeptanz

Sowohl das chinesische wie auch das taiwanesische Patentamt haben Aurora Solar Technologies Inc. (TSX-V: ACU, FSE: A82) zwei neue Patente erteilt. Sie erweitern den Schutz von Auroras geistigem Eigentum im Bereich der Infrarotsensorik im wichtigen chinesischen und taiwanesischen Markt. Gleichzeitig steigt die Akzeptanz von Auroras Messtechnologie durch die Kunden, denn 20 neue DMTM-Einheiten konnten vermittelt werden.

zum Artikel ---> hier

Desert Gold schließt erste Tranche der Privatplatzierung

Desert Gold Ventures Inc. (TSX.V: DAU, FRA: QXR2) hat im Rahmen einer Privatplatzierung 1.678.696 CAD an frischen Mitteln aufgenommen. Es handelt sich um die erste Tranche einer auf insgesamt 3 Mio. CAD angelegten Platzierung, bei der Aktieneinheiten zu einem Preis von 0,14 CAD angeboten werden..Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem vollen Drei-Jahres-Warrant bei 0,25 CAD.

zum Artikel ---> hier

Portofino: Erste Bohrungen auf Lithiumprojekt Yergo rücken näher

Erst vor wenigen Wochen wurde die Übernahme von Neo Lithium durch die chinesische Zijin Mining für rund 770 Mio. US-Dollar bekannt gegeben. Damit rückte auch die kleine Explorationsgesellschaft Portofino Resources (WKN A2PBJT) mit ihrem Lithiumprojekt Yergo in den Fokus. Denn auf dessen Nachbarprojekt 3Q von Neo Lithium hatten es die Chinesen abgesehen.Das 2.932 Hektar große Yergo-Projekt umfasst den gesamten Aparejos-Salar und liegt im südlichen Teil des weltbekannten „Lithium-Dreiecks“ Argentiniens.

zum Artikel ---> hier

Snow Lake Resources erhält Bohrgenehmigung

Die von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) mehrheitlich kontrollierte Beteiligung Snow Lake Resources hat von den kanadischen Behörden die Genehmigung erhalten, die auf dem Thompson-Brothers-Lithiumprojekt geplante Winterbohrkampagne durchzuführen. Damit können sich auch hier die Bohrer drehen und eine erste systematische Exploration des Projekts mit Kernbohrungen unter Snow Lakes Führung wird gestartet.

zum Artikel ---> hier