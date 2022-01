Einem Rohstoffanalysten der Fondsgesellschaft Fat Prophets zufolge könnte der Goldpreis in diesem Jahr einen neuen Höchststand von 2.100 US-Dollar pro Unze erreichen, wie CNBC berichtet. Das wäre ein Aufschlag von 15,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Goldpreis.

Die Schwäche des US-Dollars und die Inflation sind einige Faktoren, die den Preis des Edelmetalls wahrscheinlich in die Höhe treiben werden, sagte David Lennox am Montag in der CNBC-Sendung "Street Signs Asia".