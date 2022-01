„Fütterung der Entwickler“, d.h. die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Musteranodenmaterialien für Batterieentwickler, die ihre Produkte durch die Bemusterungs- und Qualifizierungsphasen bei Automobilherstellern und anderen Endverbrauchern bringen.



„Zuverlässiger lokaler Lieferant sein“, d.h. Anoden und Lithium-Metall vor Ort in Nordamerika aus vielfach verfügbaren Rohstoffen produzieren, um die vorgelagerte Lieferkette zu sichern, was Li-Metal zum natürlichen Partner für Batteriehersteller und Automobil-OEMs machen soll. Überschüssiges Metall soll in verschiedene Märkte wie Pharmazeutika, Spezialchemikalien, Legierungen und Batterien verkauft werden.



„Verbreitung der Technologie“, d.h. die Skalierung der internen Produktion von Anodenmaterialien und Lithiummetall, während man weiterhin auf verschiedene kommerzielle Partnerschaften mit Batterieherstellern und Automobil-OEMs hinarbeitet.

Ein entscheidender Bestandteil von Li-Metals vertikal integrierter Technologie ist die Produktion von Lithiummetall, wo das Unternehmen in Zukunft einen Engpass in der Lieferkette für Batterien der nächsten Generation sieht – und sich auf Grund der unternehmenseigenen Herstellungstechnik im Vorteil.

Die Anstrengungen des Li-Metal-Teams haben dabei im letzten Jahr, so Maciej Jastrzebski, CEO und Mitbegründer, zu wichtigen Durchbrüchen geführt, darunter die erfolgreiche Demonstration des zum Patent angemeldeten Verfahrens von Li-Metal im kleinen Maßstab, die Demonstration der Produktion von Lithiummetall mit hoher Stromeffizienz direkt aus Lithiumkarbonat, die Entwicklung wichtiger kundenspezifischer Verfahren und mechanischer Ausrüstung, die für die Demonstration im großen Maßstab erforderlich sind, sowie die erfolgreiche Funktionsprüfung dieser Schlüsselelemente der Technologie.

Was die neuartige Anodentechnologie angeht, hat Li-Metal in den letzten 12 Monaten mit externen Partnern zusammengearbeitet, um die Entwicklung der Anodenmaterialien der ersten Generation voranzutreiben. Li-Metal hat über 1.000 Meter Probenmaterial geliefert - genug, um Hunderte von Testzellen herzustellen, wie Jastrzebski betonte. Man habe erfolgreich mit zehn der führenden Batterie-Start-ups, Batterieentwicklern und Fahrzeug-OEMs zusammengearbeitet, von denen die meisten aktive Test- und Entwicklungsprogramme mit den Materialien von Li-Metal durchführen würden. Man arbeite weiterhin eng mit diesen potenziellen Kunden zusammen, um die Produkte des Unternehmens weiterzuentwickeln und zu verfeinern, während diese Partner ihre Batterietechnologien auf den Markt bringen.

Li-Metal war zudem damit beschäftigt, die Grundlagen für Produkte der zweiten und dritten Generation zu schaffen, indem man mit Proof-of-Concept- und kleinmaßstäblichen Testarbeiten an fortschrittlicheren Anodenmaterialien begonnen hat. Sobald diese Materialien vollständig entwickelt sind, wird erwartet, dass sie im Vergleich zu reinen Lithiumanoden eine verbesserte Zyklusleistung bieten. Das wiederum biete das Potenzial, die Batterielebensdauer und die Laderaten zu erhöhen. Während des gesamten Prozesses baute Li-Metal sein geistiges Eigentum mit 16 Patentanmeldungen im Jahr 2021 weiter aus.

Kapazitätserweiterung

Das zweite Halbjahr 2021 markierte den Beginn einer bedeutenden Erweiterung von Li-Metals Präsenz und Entwicklungskapazitäten durch drei Kapitalprojekte, die einen wichtigen Übergang in Umfang und Programmreife signalisieren, so der CEO weiter.



Im November 2021 wurde der Hauptbetrieb des Unternehmens nach Riviera, einer 14.000 Quadratmeter großen Anlage in Markham, Ontario, verlegt. Riviera dient nicht nur als neuer Hauptsitz, sondern beherbergt auch zwei Entwicklungsräume. Der erste, im Dezember fertig gestellte Raum ist das Entwicklungslabor für fortschrittliche Anodenmaterialien, das mit Anodenabscheidungsanlagen im Labormaßstab, Gloveboxen, Zyklern und Analysegeräten ausgestattet ist, die eine schnelle Entwicklung neuer Anodenmaterialien ermöglichen und gleichzeitig wichtige Instrumente zur Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung für die Industrialisierung bereitstellen.



Der zweite Entwicklungsbereich in Riviera, die Pilot- und Entwicklungsanlage für die Lithiummetallproduktion, enthält die Infrastruktur und die Elektrolyseausrüstung, die für die Pilotproduktion und die weitere Entwicklung des Lithiummetallproduktionsprozesses von Li-Metal benötigt werden. Die Anlage steht kurz vor der Fertigstellung und wird voraussichtlich Anfang 2022 betriebsbereit sein, so dass das Prozess-Scale-up und das Testprogramm in diesem Jahr abgeschlossen werden können!



Um die laufende Kommerzialisierung zu unterstützen, schließt Li-Metal darüber hinaus die Inbetriebnahme seiner Anoden-Pilotanlage in Rochester, NY, ab. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Anlage eine mindestens zehnfache Steigerung der Fähigkeit von Li-Metal ermöglicht, Mustermaterialien (d.h. Lithium-Metall-Anoden) an potenzielle Kunden zu liefern. Da man in der Lage ist, dies in den USA zu tun, werde man potenzielle Kunden schnell und ohne die Notwendigkeit eines kostspieligen und langwierigen internationalen Versands mit Materialien versorgen können, hieß es. Das werde es erlauben, die Prüfprogramme der Partner zu beschleunigen und den Entwicklungszyklus zu verkürzen. Und das, so Li-metal, sei ein wichtiger Teil der Umsetzung der „Fütterung der Entwickler“-Strategie, um die Li-Metal-Technologie in Batterien der nächsten Generation zu etablieren. Die Anlage soll ebenfalls noch Anfang 2022 das erste Produkt ausliefern!

Große Ziele für 2022

Das neue Jahr dürfte für Li-Metal sehr spannend werden. Man geht davon aus, dass das Team noch erheblich wachsen wird, um die geplante Ausweitung der Aktivitäten bewältigen zu können. Dabei will die Company sich auf drei Hauptziele konzentrieren:



Demonstration der Lithiummetallproduktion im industriellen Maßstab

Das Unternehmen beabsichtigt, das für die Entwicklung von Anoden benötigte Lithiummetall mit Hilfe des Li-Metal-eigenen Produktionsprozesses und der entsprechenden Ausrüstung zu produzieren. 2022 will man eine Reihe von Pilotkampagnen an großtechnischen Prozesseinheiten durchführen, um die Ausrüstung über längere Zeiträume zu evaluieren, Daten zu wichtigen Leistungsparametern zu generieren, Designverbesserungen zu ermöglichen und Lithiummetall-Produktproben für die nachgeschaltete Evaluierung zu produzieren.

Ein erfolgreicher Abschluss der Pilotphase würde die Tür zur Entwicklung einer kommerziellen Lithiummetallproduktionsanlage bereits im Jahr 2023 eröffnen. Was ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu dem Ziel wäre, ein zuverlässiger lokaler Lieferant von Anodenmaterialien zu werden.



Demonstration eines kommerziell nutzbaren Anodenprodukts

Nach der erfolgreichen Installation Ende 2021 wird Li-Metal seine Lithiummetall-Anodenanlage voraussichtlich Anfang 2022 fertigstellen und in Betrieb nehmen. Die Anoden-Pilotanlage in Rochester sei in der Lage, Batterieentwicklern eine noch nie dagewesene Menge des Anoden-Mustermaterials zu liefern, heißt es vom Unternehmen. Das Anodenteam wird die Produktionsanlagen im Laufe des Jahres 2022 systematisch testen und verbessern, um Qualität und Durchsatz zu optimieren.

Li-Metal betrachtet einen Erfolg in diesem Bereich als bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Verankerung seiner Anodentechnologie in Batterien der nächsten Generation. Man geht davon aus, dass dies voraussichtlich zu Vereinbarungen über die Abnahme von Mustern für die Anoden-Pilotanlage und die kommerzielle Anoden-Demonstrationsanlage führen wird.



Vorgezogene Anoden-Demonstrationsanlage im kommerziellen Maßstab

Wie bereits erwähnt, beabsichtigt Li-Metal, eine Anodenentwicklungsanlage in voller Größe in Betrieb zu nehmen, die in der Lage ist, zwischen 100 und 300 MWh Anodenmaterialien pro Jahr bereits ab 2023 zu produzieren. Dies wird die Herstellung von Mustermaterialien in voller Größe für die endgültige Produktqualifizierung ermöglichen - der letzte Schritt, bevor die Abnahme im kommerziellen Maßstab gesichert werden kann. Ziel für das Jahr 2022 ist es, den Standort zu sichern, das Engineering abzuschließen und langfristig benötigte Ausrüstungen zu kaufen, so dass der Bau Anfang 2023 beginnen kann.

Wie gesagt, sind das sehr große, ehrgeizige Ziele, die sich Li-Metal da setzt. Sollte es dem Management aber tatsächlich gelingen, diese Ziele zu erreichen, hätte die spannende, aber als Investment auch hochriskante, Company einen großen Satz voran getan. Die finanziellen Mittel für die Schritte sollten nach dem Börsengang und der Ausübung von Warrants im vergangenen Jahr mindestens für die Pläne dieses Jahres reichen und das Umfeld ist ebenfalls positiv. Wir sind gespannt, ob die Umsetzung der „kühnen“ Pläne gelingt.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auf Youtube



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Li-Metal halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstigen Dienstleistungsvertrag zwischen einer dritten Partei im Lager der Li-Metal und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.