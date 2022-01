„Wir glauben, dass wir mit unserer langfristigen Ausrichtung in der Lage sind, ein Unternehmen aufzubauen, das viel größer sein wird“, sagte Gamestop-CEO Matt Furlong noch im vergangenen Monat. In den vergangenen Wochen schienen die Anleger das Vertrauen zu verlieren, die Aktie verlor fast 50 Prozent an Wert. Heute kann Gamestop an der Börse wieder einiges gut machen. Die Anleger begrüßen den Einstieg in die Kryptowelt. Die Aktie steigt um circa 15 Prozent (Stand: 07.01.2022; 10:02 Uhr).

Einige börsennotierte Videospielunternehmen wie Ubisoft Entertainment, Zynga und Square Enix Pläne haben bereits ähnliche Pläne wie Gamestop geäußert und könnten bald nachziehen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

