Das ultimative Erfolgsrezept an der Börse

Der Jahreswechsel ist traditionell die Zeit, in der Trader und Anleger ihre Bilanzen fürs vergangene Jahr erstellen, ihre Depots durchforsten und neue Investmentpläne schmieden. In den vergangenen Tagen erhielt ich dazu einige Fragen von Ihnen.

da dies die erste Börse-Intern des neuen Jahres ist, können Sie zu Recht erwarten, mit meinen guten Wünschen dafür begrüßt zu werden. Allerdings habe ich in diesem Jahr einen besonderen Wunsch für Sie. Und den spare ich mir bis zum Schluss auf. Seien Sie also gespannt!

Alle, die schon länger an der Börse sind, haben dafür meist so etwas wie ein fixes Ritual. Börsenneulinge tun sich dagegen damit oft noch schwer, insbesondere mit den Plänen für die bevorstehenden Wochen und Monate. Oft geht es dann darum, welche Anlage der Highflyer des neuen Jahres werden könnte. Dazu gibt es vermutlich so viele Meinungen wie Börsianer. Und ehe man sich versieht, hat man wieder ein Depot voller Aktien, die wegen diverser, mehr oder weniger seriöser Tipps gekauft wurden.

Aber das Kaufen von Aktien oder anderen Geldanlagen aufgrund irgendwelcher Tipps ist nur dann sinnvoll, wenn die Tippgeber selbst eine Strategie verfolgen, die für Sie nachvollziehbar ist. Das ist z.B. bei seriösen Börsenbriefen und Anlageberatern der Fall. Dabei übernimmt man faktisch die Strategie anderer.

Welche Strategie passt zu mir?

Doch auch dabei kommt es darauf an, dass diese (fremde) Strategie zu uns passt. Es nützt ja nichts, dass Sie tolle Empfehlungen bekommen, die vielleicht auch sehr erfolgreich sind, diese aber nicht umsetzen können. Sei es, weil es sehr kurzfristige Trades sind, die schnell ausgeführt werden müssen, was Ihnen aber im (Arbeits-)Alltag nur selten möglich ist. Oder weil es sehr „exotische“ Empfehlungen sind, mit denen Sie sich nicht wohlfühlen und die Sie daher meiden.

Noch wichtiger ist natürlich, die passende Strategie zu finden, wenn Sie selbst aktiv an der Börse handeln wollen – schließlich müssen Sie sich dafür das nötige theoretische Rüstzeug aneignen und es dann auch anwenden. Damit das klappt, brauchen Sie ein „Urvertrauen“ in diese Strategie und in Ihre Fähigkeiten, diese umzusetzen.