Was kommt als nächstes für die Aktienmärkte: ein Crash - oder doch eine Monster-Rally? Für beide Szenarien gibt es gute Argumente! Für einen Crash spricht die generelle Rückschlaggefahr für die Märkte in Jahren mit Midterm-Wahlen in den USA, dazu die himmelhohen Bewertungen vor allem bei US-Aktien bei gleichzeitig absehbarem Entzug von Liquidität durch die Fed mittels Zinsanhebungen und Bilanzreduzierung. Für eine Monster-Rally hingegen spricht das inzwischen extrem negativ Sentiment - der Pessimismus ist aktuell riesig. Schon am Montag könnte der belastende Effekt des heutigen Verfalls eine technische Gegenraktion auslösen. Aber nächste Woche ist die Fed-Sitzung - das Bedürfnis nach Absicherungen für Long-Portfolios bleibt also hoch. Aber nach der Fed-Sitzung kann die Stunde der Bullen (vielleicht) kommen..

