Kursrücksetzer Aktienkurse stürzen ab – bieten sich Einstiegschancen? Der deutsche Leitindex Dax verlor am Montag 3,8 Prozent an Wert und beendete den Handel mit 15.011 Punkten. Ähnlich schwach präsentierte sich der Euro Stoxx 50. Vom Dax bis zur Nasdaq: Viele Aktienmärkte haben zuletzt deutlich an Wert verloren. Gleiches gilt für Kryptowährungen. Was ist los am Kapitalmarkt – und könnten sich durch die Kursrücksetzer interessante Kaufgelegenheiten ergeben? Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

Gastautor: Helge Rehbein | 25.01.2022

