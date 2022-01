Im letzten Quartal erreichte der Umsatz bei Apple nahezu 124 Mrd. US-Dollar, in dem ersten Quartal für das laufende Geschäftsjahr 2022 wurde noch nie so viel umgesetzt und verdient. Unter dem Strich verdiente Apple 34,63 Mrd. Dollar oder 2,10 Dollar je Aktie. Der iPhone-Absatz kletterte im ersten Quartal einschließlich des Weihnachtsgeschäfts mit dem neuen iPhone 13 auf 71,63 Mrd. Dollar. Bis auf den Bereich der iPads konnte Apple im letzten Quartal in allen Produktsegmenten seine Auslieferungen steigern, besondere Aufmerksamkeit liegt auf dem Mac-Computern mit einer Steigerung um 25 Prozent. Ein zweites wichtiges Standbein des Konzerns ist das Geschäft mit Diensten wie Apple Music und dem iCloud-Speicher, hier konnte ein Zuwachs auf 19,52 Mrd. Dollar verzeichnet werden. Diese Nachrichten kamen bei Anlegern gut an, das Wertpapier stieg im nachbörslichen Handel um 3,2 Prozent an.

Aktie unterm EMA 50

Quartal für Quartal verzeichnet die Apple-Aktie frische Rekorde, zuletzt knapp über 182,00 US-Dollar. Von diesem Niveau aus ging es in den letzten Tagen jedoch abwärts, aktuell kann sich der Wert noch auf den Zwischenhochs aus September letzten Jahres abstützen, notiert allerdings unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts. Viel wichtiger ist bei der charttechnischen Auswertung der etwas größere Bruder EMA 200. Sollte die Kauflaune weiter hoch bleiben, könnte Apple oberhalb von 169,00 US-Dollar einen Gipfelsturm wagen, dies wäre mit Zugewinnen auf 182,88 US-Dollar verbunden und würde sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Unterhalb des EMA 200 würden allerdings empfindliche Abschläge drohen, Rücksetzer drohen, Verluste auf 145,25 US-Dollar und darunter glatt 140,00 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.