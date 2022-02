Pilnys Asia Insights China zeigt mit Olympia seine neue Stärke Welche Bedeutung haben die Olympischen Winterspiele für China und die asiatischen Kapitalmärkte? Das hat unser Asienexperte Karl Pilny untersucht. In China hat am 1. Februar 2022 das Jahr des Tigers begonnen. Es startet mit Pauken und Fanfaren: Inmitten steigender Corona-Infektionen und außenpolitischer Spannungen finden vom 4. bis 20. Februar die XXIV. Olympischen Winterspiele in Peking statt. Was die Spiele für das Land bedeuten und wie es um Wirtschaft und Kapitalmärkte in China steht, analysiert unser Asienexperte Karl Pilny. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

Gastautor: Helge Rehbein | 07.02.2022

